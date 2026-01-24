71 detenidos en Catalunya en un nuevo dispositivo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 71 personas que acumulaban 314 antecedentes en un nuevo dispositivo del Pla Kanpai contra la multirreincidencia, que se ha llevado a cabo entre las 3 de la tarde de este viernes y las 3 de la madrugada de este sábado en el área metropolitana de Barcelona.

Concretamente, el dispositivo se ha desarrollado en las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà, el Prat de Llobregat, Sant Just Desvern, el Aeropuerto de Barcelona, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià de Besòs, han informado Mossos en un comunicado este sábado.

Además de las personas detenidas, 38 personas han sido investigadas penalmente, se han interpuesto 131 denuncias administrativas y 61 denuncias de tráfico, se han intervenido 12 patinetes eléctricos, se han hecho intervenciones en 40 locales y se han puesto 656 denuncias a viajeros sin billete en el transporte público.

El jefe del grupo de Acción Kanpai, Rafa Tello, ha explicado que el dispositivo se ha hecho en colaboración con la Guàrdia Urbana de Barcelona, policías locales y la Policía Nacional: "Es una respuesta integral que es lo que pretendemos contra la lucha focalizada en estos delincuentes persistentes", ha explicado.

"Una de las singularidades de estos servicios es que eliminamos fronteras y es una manera de compartir dinámicas de trabajo", ha destacado.