El 71 'Girona, Temps de Flors' acaba superando los 400.000 visitantes

Varias personas durante la muestra en el casco histórico de la ciudad - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 71 de la muestra floral 'Girona, Temps de Flors' ha acabado este domingo superando los 400.000 visitantes (frente a los casi 394.000 del año pasado), que sobre todo han acudido los fines de semana, el lunes y el jueves.

Del 9 al 17 de mayo han podido visitar 113 espacios y 141 proyectos, que entre semana han tenido cifras desiguales de visitas por las condiciones meteorológicas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Promoción Económica, Gemma Geis, ha dicho que están satisfechos por la asistencia y también por un "alto nivel artístico y creativo".

Ha destacado que "Girona vuelve a demostrar su capacidad de organizar grandes acontecimientos con identidad propia" con la implicación de vecinos, entidades, servicios municipales, cuerpos de seguridad, voluntarios y sectores económicos de la ciudad.