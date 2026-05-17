El 71 'Girona, Temps de Flors' acaba superando los 400.000 visitantes

Varias personas durante la muestra en el casco histórico de la ciudad
Varias personas durante la muestra en el casco histórico de la ciudad - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 17 mayo 2026 17:47
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GIRONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La edición 71 de la muestra floral 'Girona, Temps de Flors' ha acabado este domingo superando los 400.000 visitantes (frente a los casi 394.000 del año pasado), que sobre todo han acudido los fines de semana, el lunes y el jueves.

Del 9 al 17 de mayo han podido visitar 113 espacios y 141 proyectos, que entre semana han tenido cifras desiguales de visitas por las condiciones meteorológicas, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

La vicealcaldesa y concejala de Promoción Económica, Gemma Geis, ha dicho que están satisfechos por la asistencia y también por un "alto nivel artístico y creativo".

Ha destacado que "Girona vuelve a demostrar su capacidad de organizar grandes acontecimientos con identidad propia" con la implicación de vecinos, entidades, servicios municipales, cuerpos de seguridad, voluntarios y sectores económicos de la ciudad.

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