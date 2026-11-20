Feria de la ocupación GiraFeina de Vilafranca del Penedès (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

722 personas han participado en la feria de la ocupación GiraFeina de Vilafranca del Penedès (Barcelona), organizada por la Cámara de Barcelona en el Alt Penedès.

En un comunicado este viernes, la corporación ha explicado que el encuentro se ha cerrado con 1.115 entrevistas de trabajo, "unas cifras que refuerzan el papel de la iniciativa como punto de encuentro" entre empresas y profesionales que buscan nuevas oportunidades.

La feria cuenta con un formato de entrevistas breves, que permite a los participantes conocer los procesos de selección abiertos y presentar directamente sus candidaturas.

En total, han participado 29 empresas que han presentado 94 ofertas de trabajo, y el encuentro se ha celebrado en el marco de la Fira Èxit.

La celebración conjunta de ambas ferias permite "reunir en un mismo entorno las oportunidades laborales, la orientación y la formación".