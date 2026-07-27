74 municipios de Barcelona y Tarragona tienen activado el peligro extremo por incendio este lunes

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 74 municipios de 10 comarcas de Barcelona y Tarragona tienen activado este lunes el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendios, informa Agents Rurals en 'X'.

Este riesgo obliga a mantener cerrados los accesos a los espacios naturales de El Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona), Montsant, Prades, Tivissa-Vandellòs y Cardó-Boix (Tarragona).

Por otro lado, se ha podido reabrir el parque natural de Els Ports, en el Baix Ebre (Tarragona).