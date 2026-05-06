800 alumnos de escuelas de la FECC rezarán con el Papa León XIV en la Abadía de Montserrat

Archivo - El Papa León XIV en una imagen de archivo - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

800 alumnos de centros escolares adheridos a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) participarán el 10 de junio en una plegaria con el Papa León XIV en la Abadía de Montserrat, informa la fundación en un comunicado este miércoles.

El atrio de la Abadía de Montserrat --espacio previo al acceso al templo-- ha sido reservado para el ámbito escolar en la etapa de los primeros cursos de la ESO, y los jóvenes participantes vienen de 17 titularidades educativas y de varios obispados con sede en Catalunya.

Las escuelas participantes son de Lleida, Tortosa y Tarragona; la FECC ha becado el transporte para el alumnado de escuelas de máxima complejidad que participarán, y también ha elaborado una sesión pedagógica sobre la figura de Gaudí y la Torre de Jesucrist, inspirándose en la metodología Montessori para la llegada del Papa.