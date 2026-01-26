800 alumnos de Lleida conmemoran el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

800 Alumnos De Lleida En Un Mural Por El Día Internacional En Memoria De Las Víctimas Del Holocausto - OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO

LLEIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato de 20 centros educativos de la provincia de Lleida han conmemorado este lunes el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en una jornada organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, el Memorial Democrático --de la Conselleria de Justicia de la Generalitat-- y la Paeria de Lleida.

En un comunicado, la Oficina del PE ha explicado que esta jornada se ha celebrado con el objetivo de "promover la memoria y los valores", y ha contado con la participación del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, y del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens.

Asens ha participado, junto con la historiadora Maria Mayayo, en un diálogo sobre 'Memoria histórica en las redes sociales', tras lo que los alumnos han presentado trabajos que han realizado sobre deportados de Lleida.

Los participantes han guardado minuto de silencio musicado a cargo del Instituto Escuela de Oliana, y la jornada ha culminado con la inauguración de un mural conmemorativo, ubicado en la rotonda que une la avenida del Segre con la avenida de Tortosa, bajo el puente del Príncipe de Viana, en Lleida.

Durante el acto, Larrosa ha llamado a "tener muy claro siempre qué fue el Holocausto" y evitar que se repita, y ha agradecido a los centros educativos y a los equipos docentes su labor en materia de memoria.

Por su parte, Asens ha recordado a los estudiantes que "el Holocausto no surge de la nada", ha apostado por recordar el pasado, y ha instado a los estudiantes a consumir las redes sociales de forma crítica para informarse teniendo presente los intereses que hay detrás.