800 médicos catalanes reclaman en Barcelona un convenio propio en el segundo día de huelga

Médicos protestan durante una manifestación frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, a 10 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Cerca de 800 médicos --según la Guardia Urbana-- han reclamado frente a la sede de la Conselleria de Salud de la Generalitat en Barcelona un convenio propio, en el segundo día de huelga de facultativos, convocada a nivel estatal por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y autonómico por Metges de Catalunya (MC).

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha celebrado en declaraciones a la prensa que el segundo día de huelga y manifestaciones haya tenido "más participación" que el día anterior (55% según el sindicato, 7,2% según la Conselleria).

"Nuestros objetivos son la defensa de la profesión y la defensa de la atención a los pacientes de calidad, porque hasta ahora nos están haciendo atender a los pacientes saltándonos todos los límites, y esto no lo podemos consentir más. Esta lucha es para nosotros, pero también es para los pacientes", ha afirmado.

Sobre la presencia de unas vallas de seguridad entre los manifestantes y la puerta de la Conselleria, que en otras ocasiones no se habían colocado, Lleonart ha apuntado que "la impresión es que se quieren blindar", pero ha asegurado textualmente que las vallas las derribarán, en sentido figurado.

Asimismo, ha explicado que no han recibido respuesta por parte del departamento: "Esta conselleria no podrá hacer eternamente oídos sordos porque tendremos altavoces suficientes para hacer que nos oigan".

LA MANIFESTACIÓN

Los médicos se han concentrado a las 10.30 horas de este miércoles frente a la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), y se han desplazado hasta la sede de la Conselleria de Salud, donde han llegado alrededor de las 12 horas.

Durante la manifestación se han oído cánticos de 'Menos corbata y más bata' o 'A ti, a ti, a ti también te afecta', y se han podido ver carteles con frases como 'Psicólogos, odontólogos, farmacólogos, también somos facultativos' y '¡Convenio médico ya!'.

Además, frente a la sede de la Conselleria, un grupo de médicos con camisetas de 'Pané pa qué, Pané pa ná' han cantado un villancico versionado expresando sus quejas a la consellera de Salud, Olga Pané.

REIVINDICACIONES

Lleonart ha insistido que los médicos son "la única profesión a la que obligan a trabajar 24 horas continuadas", a trabajar 48 horas semanales, y entiende que eso es precariedad e impide conciliar la vida familiar y laboral.

"Hay gente que está visitando 40, 50 o 60 pacientes en una jornada laboral. Eso es absolutamente indigno para con los pacientes, pero también para con el profesional", ha asegurado.

Además, los médicos subrayan la necesidad de un espacio de negociación propio con la Conselleria y con el Ministerio de Sanidad, que recoja las particularidades de la profesión.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

El seguimiento de la huelga la mañana de este miércoles ha sido del 7,2%, según Salud, y del 55%, según Metges de Catalunya; el pasado martes, las cifras fueron del 6,5% y del 45%, respectivamente.

MC ha convocado también una huelga para los días 14 y 15 de enero, con los mismos objetivos y reivindicaciones.