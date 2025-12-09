Unos 800 médicos piden en Barcelona un convenio propio y el fin de las guardias de 24 horas

El secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, atendiendo a los medios este martes. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 médicos, según la Guardia Urbana, han reclamado en la plaza Sant Jaume de Barcelona un convenio propio y la mejora de sus condiciones laborales que incluye, entre otros, el fin de las guardias de 24 horas, en el marco de la huelga estatal convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos para este martes y miércoles.

Así lo ha explicado en declaraciones a la prensa el secretario general del sindicato convocante a nivel catalán, Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, que ha insistido en que "ningún otro trabajador del Estado" tiene jornadas de 24 horas obligatorias.

Los médicos se han desplazado desde la Delegación del Gobierno en Catalunya, donde se han concentrado a las 10.30 horas, hasta Sant Jaume, bajo el lema 'A ti también te afecta' y con pancartas con lemas como 'Médico cansado, paciente maltratado' y 'Queremos sanidad y no precariedad'.

En Sant Jaume, además de una actuación de la colla castellera Arreplegats de Zona Universitària (Barcelona), Lleonart ha leído un manifiesto donde ha asegurado que el convenio propio es un instrumento para recuperar "la ilusión y las ganas de trabajar" en el sistema.

CONDICIONES DIGNAS PARA LOS JÓVENES

El secretario general de MC ha señalado que las nuevas generaciones quieren unas condiciones dignas "básicamente, para poder atender correctamente a los pacientes".

"Para no tener sobrecargas de agenda, para no poner en riesgo la salud mental de los enfermos con 24 horas de trabajo continuado, para no tener que sufrir 'burnout', como hay un 90% de médicos jóvenes que están sufriendo", ha añadido.

NEGOCIACIÓN CON LA CONSELLERA

Según Lleonart, "es un hecho" que la consellera de Salud, Olga Pané, no quiere hablar con los médicos, y que no se han reunido con ellos tras la huelga del pasado 3 de octubre, así como que las patronales se sienten muy cómodas, en sus palabras, con el escenario de negociación actual.

"Nosotros estamos aquí para hacerlos sentir incómodos, para que se sienten a hablar con los representantes de los médicos, porque los médicos y médicas de este país estamos infrarrepresentados. Estamos en una mesa de negociación en Madrid donde hay un médico con voz y sin voto entre 15 representantes", ha afirmado.

En esa línea, ha dicho que, en las mesas de negociación, los políticos, las patronales, y el resto de sindicatos --CC.OO., UGT y Satse-- están "validando esas condiciones indignas que tienen los médicos para poder ejercer la profesión".

Además, ha dicho que si Pané "no hubiese sacado tanto pecho reclamando sus competencias", quizás estarían hablando con el Ministerio de Sanidad, señalando que la consellera ha afirmado que entre sus competencias están acabar con las guardias de 24 horas o reducir la jornada laboral de los médicos.

Sin embargo, ha asegurado textualmente que los políticos acostumbran a hacer eso, pero que ya están acostumbrados: "Esto les afecta a todos. De izquierdas o de derechas, de Barcelona o de Madrid, les afecta absolutamente a todos".

DOS DÍAS DE HUELGA

El seguimiento de la huelga durante la mañana de este martes ha sido, según la Conselleria de Salud, del 6,5%, y según Metges de Catalunya, del 45%.

Este martes es el primero de los días de movilizaciones previstas para este diciembre: el miércoles sigue convocada la huelga y hay una manifestación prevista desde la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) hasta la sede de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Además, MC ha convocado también una huelga para el 14 y 15 de enero, y Lleonart ha advertido de lo que puede causar una movilización continua: "No queremos continuar así, porque si continuamos así habrá toda una parte que seguiremos protestando, pero habrá una parte cada vez mayor que abandonará el sistema y dejaremos la sanidad sin médicos".