Unas 800 personas se concentran contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona ante la Generalitat.

Zeroport asegura que habrá más movilizaciones: Es "solo un inicio"

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas, según datos de la Guàrdia Urbana, se han concentrado este sábado ante el Palau de la Generalitat en contra de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona del Prat.

La concentración, convocada por Zeroport a las 11.30 horas, ha creado un mosaico humano en el suelo de la plaza de Sant Jaume en el que se podía leer 'No Ampliació'.

Los manifestantes han protestado contra la ampliación del enclave con cánticos como 'La terra per sembrar, no per aterrar' --'La tierra para sembrar, no para aterrizar'--; 'La vostra ampliació és una aberració' --'Vuestra ampliación es una aberración', y 'PSC, partit suicida climàtic' --'PSC, partido suicida climático'.

También habían pancartas con mensajes como 'Menys avions y més Rodalies' --'Menos aviones y más Rodalies'; 'Decreixement o extinció' --'Decrecimiento o extinción', y 'El clima no s'enlaira amb més vols' --'El clima no despega con más vuelos'--, entre otras.

"ESTO ES SOLO UN INICIO"

En declaraciones a la prensa, los miembros de Zeroport Jaume Osete y Clàudia Custodi han asegurado que esta concentración es "solo un inicio", y que prevén convocar movilizaciones más grandes y desplegar todo tipo de recursos comunicativos, políticos y legales para impedir la ampliación.

Han asegurado que Barcelona el destino turístico "más masificado del mundo" y han advertido de que una ampliación del Aeropuerto de Barcelona podría condenar el futuro de Catalunya.

También han recordado que la presión social logró paralizar el proyecto de ampliación en 2021 y han asegurado que lo conseguirán otra vez.

Para dar por finalizada la concentración, han repartido a los asistentes panfletos con las peticiones de la organización, que han transformado en aviones de papel y que han lanzado contra la fachada de la Generalitat.