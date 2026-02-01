El 82% de las ciberestafas de suplantación usan IA, según la Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Archivo - Imagen de una estafa - AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 82,6% de las ciberestafas de suplantación por correo utilizan inteligencia artificial generativa (IA), según un informe de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que advierte que el uso masivo de esta tecnología hará "más creíbles y difíciles de detectar" este tipo de correos con enlaces maliciosos.

El Informe de prospectivas de ciberseguridad para 2026 señala que los ciberdelincuentes crean estafas y campañas de suplantación de identidad mediante textos, voces y vídeos artificiales "prácticamente indistinguibles" del contenido legítimo, ha informado este domingo la Generalitat en un comunicado.

Por ello, la directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, ha defendido que la prevención es la "mejor herramienta" para reducir el riesgo de ser víctima de estafas digitales, y ha advertido que todo el mundo puede convertirse en víctimas de este tipo de fraudes.

Activar el doble factor de autenticación, el uso de contraseñas robustas o contar con herramientas que permitan identificar estos mensajes fraudulentos son medidas "clave" para prepararse ante las amenazas digitales.

'RANSOMWARE'

La principal amenaza para empresas en este ámbito es el secuestro de datos, el 'ransomware', aunque respecto al 2019 se ha reducido el número de personas que han pagado rescates tras estos secuestros (el 23% pagaron en 2025, respecto al 85% del 2019).

Sin embargo, se constata un aumento del número y la velocidad de los ataques, y se extorsiona a las potenciales víctimas a cambio de no publicar los datos extraídos.

INVERSIÓN "RÉCORD"

Ante el aumento de este fenómeno, la Agència de Ciberseguretat hará una inversión "récord" de más de 18 millones de euros hasta julio de 2026 para 27 acciones de mejora de la ciberseguridad.

Se focalizará en los servicios digitales y las instituciones públicas, en las pymes del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en la concienciación ciudadana, la formación de talento en el ámbito digital y para innovar en ello.