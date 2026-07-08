El 84% de los catalanes cree que Europa depende "mucho" de la tecnología extranjera, según un informe

Archivo - Ordenador cuántico del Supercomputing Center en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 84% de los catalanes creen que Europa depende "mucho o bastante" de empresas tecnológicas de otros países, y el 62% piensa que esta dependencia puede representar una amenaza para la seguridad europea.

Así se desprende del 'Informe Soberanía Digital en Europa 2026' de Fundación Telefónica al que ha tenido acceso Europa Press, que analiza las percepciones de los ciudadanos y empresas ante la autonomía digital europea en base a entrevistas a 2.000 personas y 300 empresas de España.

La directora general de la fundación, Isabel Salazar, ha explicado que desde la entidad, y a través de la encuesta, han constatado "una preocupación cada vez mayor" por la autonomía tecnológica de Europa.

ÁMBITOS DE PREOCUPACIÓN

Entre los ámbitos que mayor preocupación generan entre los catalanes, el informe destaca las plataformas de IA, seguidas de los sistemas de pago, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.

Resalta también la preocupación respecto a la seguridad de los datos personales y al hecho de que las grandes empresas tecnológicas puedan tener acceso a ellos, especialmente la información bancaria, la información patrimonial y fiscal o la geolocalización.

ALTERNATIVAS

Los datos del informe indican que, mientras un 69% considera que Europa "se está quedando atrás" respecto a China y Estados Unidos, sólo la mitad confía en que Europa será capaz de desarrollar una tecnología propia que compita con la estadounidense y la china en los próximos años, mientras que el 50% restante confía "poco o nada".

Respecto a las alternativas, un 70% de los catalanes reconoce que no conoce actualmente plataformas tecnológicas desarrolladas en Europa, pero el 73% afirma que priorizaría una alternativa europea si esta tuviera prestaciones equivalentes a las no europeas.

RESPUESTA

El informa indica también que un 87% de los catalanes cree que los gobiernos de Europa deberían impulsar el desarrollo tecnológico europeo: un 61% de los catalanes opta porque impulsen directamente alternativas de las tecnologías y otro 33% por regular las plataformas no europeas.

Además, 7 de cada 10 catalanes evalúa como "muy buena o buena" la cooperación entre diferentes países de la Unión Europea en materia de desarrollo tecnológico.