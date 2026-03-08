8M-. La Assemblea 8M defiende el feminismo frente a una "oleada de conservadurismo reaccionario"

La miembro del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison y portavoz de la Assemblea 8M, Aida Sánchez - KIKE RINCON / EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison y portavoz de la Assemblea 8M, Aida Sánchez, ha reivindicado en declaraciones a la prensa durante la manifestación de este domingo por el 8M en Barcelona que el feminismo es "la línea de defensa de la vida en un momento de una oleada de conservadurismo reaccionario y de violencia contra toda forma de vida alternativa".

Sánchez también ha alertado de que "esta política imperialista que acabamos metiendo en guerras, al fin y al cabo, arremete contra la vida humana y de las mujeres en particular".

Por otra parte, la representante del Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional, María José Tavira, también portavoz de la Assemblea 8M, ha advertido de que el trabajo reproductivo lo siguen asumiendo en un 90% mujeres: "Esto es del todo indigno, por lo que denunciamos esta ola reaccionaria de la extrema derecha porque nos quieren encerrar en casa y decimos basta".