El 90% de los catalanes defiende ser atendido en catalán y castellano en sanidad, según el CEO

Sede central del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a 3 de octubre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

El 24% considera que no puede utilizar su lengua siempre que quiere en el ámbito sanitario

El 90% de los catalanes se muestra de acuerdo (11%) y muy de acuerdo (78%) en que el personal que realiza atención al público en los servicios sanitarios atienda en catalán y castellano, y también en aranés en la comarca del Vall d'Aran (Lleida).

Así se desprende de la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada este lunes, realizada entre el 4 de junio y el 31 de agosto con una muestra de 2.451 personas mayores de 16 años, con un margen de error muestral para un nivel de confianza del 95% de +/-1,98%.

El 88% de los encuestados se muestra de acuerdo o muy de acuerdo en poder ser atendido en catalán, castellano y aranés en Aran en el sector del comercio, y el 89% defiende que las personas que llegan a Catalunya puedan tener garantizado el acceso al aprendizaje de la lengua catalana.

En relación al uso de la lengua, el 24% considera que no puede utilizar su lengua siempre que quiere en el ámbito sanitario, el 26% en el sector comercio y el 28% en bares y restaurantes.

MEMORIA DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA ANTE VIOLENCIA MACHISTA

Respecto a las actuaciones de recuperación de la memoria democrática, el 57% de los encuestados se muestra de acuerdo con la reparación de las víctimas del franquismo (un 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7% en desacuerdo).

El 74% está a favor de la búsqueda e identificación de restos de personas muertas y desaparecidas durante la Guerra Civil (un 7% en desacuerdo) y el 60% defiende la construcción de espacios y monumentos en memoria de las víctimas.

En cuanto al trato de la justicia ante situaciones de acoso y/o violencia machista, el 19% de los encuestados cree que la justicia trata de manera igual de justa a mujeres y hombres, mientras que el 32% cree que la justicia trata de manera más justa a las mujeres y el 23% a los hombres.

Por otra parte, el 73% de los encuestados se muestra muy de acuerdo (43%) y de acuerdo (30%) con las iniciativas que fomenten la educación afectivo-sexual, frente a un 17% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 9% en desacuerdo (5%) y muy en desacuerdo (4%).