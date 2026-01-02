El 90% de comprobaciones de teléfonos gestionadas por Endesa son fraudulentas

Campaña de Endesa contra los fraudes. - ENDESA

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La herramienta "Comprueba quién te ha llamado" habilitada por Endesa a finales de septiembre de 2025 ha recibido más de 255.000 visitas, lo que representa un 6% del tráfico total de la web, y de éstas, 169.000 usuarios han comprobado un número de teléfono con un "resultado es alarmante": más del 90% de los números corresponde a teléfonos no autorizados por Endesa.

Así lo explica la compañía en un comunicado este viernes, donde revindica la "utilidad" de este mecanismo como protección frente a prácticas comerciales fraudulentas.

El lanzamiento del buscador es una de las acciones de concienciación y divulgación contra las estafas que Endesa ha impulsado este año ante el alarmante incremento de prácticas fraudulentas dirigidas a usuarios de servicios energéticos.

Los estafadores se hacen pasar por comercializadoras de Endesa, de otras grandes compañías o de la distribuidora de la zona, siendo el teléfono el principal canal para estas prácticas fraudulentas: "Estas llamadas malintencionadas acaban llevando al cliente de una compañía a otra muchas veces sin darse cuenta y, por supuesto, sin su consentimiento".

CLIENTES DOMÉSTICOS Y PYMES

Así, uno de cada 5 clientes domésticos o una de cada 7 pymes han "caído" en el engaño y se han cambiado de comercializadora sin consentimiento expreso: "Estas llamadas no están relacionadas ni con la actividad comercial de Endesa ni con el tratamiento de datos realizado por la compañía".

El lanzamiento del buscador ha estado acompañado por la campaña informativa en las redes sociales #StopPhishing desde la cuenta oficial de Endesa Clients, también en la web de la empresa y a través de la nueva revista digital 'ON' que Endesa hace llegar a sus clientes.