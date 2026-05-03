90.565 vehículos regresan a Barcelona hasta las 15 horas en la vuelta del puente del 1 de mayo

Archivo - Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

90.565 vehículos han regresado a Barcelona y su área metropolitana desde el mediodía de este domingo hasta las 15 horas, el 32,3% de los 280.000 previstos hasta la medianoche, durante la operación de retorno del puente del 1 de mayo, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Este sábado se están registrando retenciones, especialmente en diversos puntos de la AP-7, donde se circula con retenciones de 4 kilómetros entre Cardedeu y Llinars del Vallès y la Roca del Vallès y Cardedeu (Barcelona), además de tres kilómetros de circulación con retenciones en Sant Celoni (Barcelona), mientras que también hay colas de un kilómetro en la A-2 en Jorba (Barcelona).

Durante la operación salida 575.651 vehículos salieron de Barcelona y su área metropolitana entre el pasado jueves y el viernes, un 99,3% de los previstos por el SCT.