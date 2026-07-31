95 municipios catalanes se mantienen en el nivel 4 por riesgo extremo de incendio forestal

Mapa Pla Alfa de Catalunya del día 31 de julio de 2026 - AGENTS RURALS

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

95 municipios catalanes de 16 comarcas diferentes se mantienen en el nivel 4 de peligro extremo de incendio forestal según el Plan Alfa de este jueves, publicado por los Agentes Rurales de la Generalitat en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

También se mantiene el acceso restringido a 7 espacios naturales, como la Baronia de Rialb (Lleida) y el Montmell-Marmellar (Barcelona y Tarragona), y siguen habiendo 248 municipios en el nivel 3 por peligro muy alto.

Respecto a los datos del jueves día 30, hay 13 municipios menos en el nivel 4 y 26 menos en el nivel 3.