Aagesen anuncia el Plan de Trabajo del PNACC como "nuevo impulso" contra el cambio climático

Aagesen junto a Collboni y Bonet en las Jornadas Barcelona pel Clima este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado el nuevo Plan de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNAAC) como "nuevo impulso" del Gobierno a la resiliencia climática.

Lo ha presentado este viernes durante la apertura de las Jornadas Barcelona pel Clima, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, donde ha reivindicado la voluntad del Ejecutivo de trabajar por la "adaptación y mitigación" en un contexto de cambio climático y subida sistemática de las temperaturas.

La vicepresidenta ha explicado que el nuevo plan incorpora 176 medidas concretas divididas en varios ámbitos, entre los que ha destacado la protección de las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables, fortalecer las infraestructuras y el impulso a la educación ambiental.

MEDIDAS

Entre las actuaciones previstas están la creación de 10 nuevos servicios climáticos para facilitar la información especializada y apoyar la toma de decisiones en ámbitos sensibles al cambio climático como la agricultura o las energías renovables.

Por otro lado, se contempla activar una Red Estatal de Refugios Climáticos, reforzar las políticas de prevención frente al calor extremo e impulsar nuevas medidas para mejorar la prevención ante inundaciones, reforzar la adaptación de las ciudades, proteger el litoral y promover la rehabilitación energética y climática.

Aagesen ha señalado que se trata de un "programa abierto a todo el mundo" que estará disponible para alegaciones, propuestas y experiencias hasta el 14 de julio, con el objetivo de replicar esta experiencia y que permita materializarse en buenas prácticas para beneficiar a la ciudadanía.