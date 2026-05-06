La Abadía de Montserrat celebra la visita del Papa e invita "a todo el mundo" a rezar con él

Archivo - La Abadía de Santa María de Montserrat. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Abadía de Montserrat ha celebrado la próxima visita del Papa León XIV el 10 de junio, y ha invitado "a todo el mundo" a acogerle y rezar con él, con la comunidad de monjes y con los monaguillos.

En un comunicado este miércoles, la Abadía ha expresado su profundo agradecimiento por la visita del Santo Padre, y han destacado que supondrá un "espléndido coronamiento" de las celebraciones del milenario de la fundación del monasterio benedictino, que celebraron en 2025.

"Será también un signo bien visible de la comunión que siempre ha existido entre la Iglesia Universal y aquella que peregrina a Montserrat", han destacado.

También han detallado que el Papa presidirá la plegaria del Rosario con el canto de la Salve y el Virolai, uniéndose "a los millones de peregrinos que cada año suben a Montserrat y presentan a la Moreneta sus anhelos y sus esperanzas".

Desde la Abadía han encomendado el viaje del Santo Padre a la virgen de Montserrat y han deseado "que redunde en abundantes frutos espirituales".