Abascal ve "absolutamente dantescas" las imágenes del traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "absolutamente dantescas" las imágenes del traslado de personas migrantes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez al campamento del Puerto de Ceuta que se ha iniciado este viernes.

En declaraciones a los medios en Tarragona, el líder de Vox ha asegurado haber visto "avalanchas humanas corriendo por la ciudad de Ceuta" durante el traslado, y ha deseado que las personas que van a ser acogidas salgan corriendo cuanto antes de territorio español.

El líder de Vox ha reiterado que a todos ellos se les debe devolver de forma inmediata: "Nosotros defendemos siempre la devolución en caliente, no vamos a entrar en los debates tramposos de Pedro Sánchez", ha respondido preguntado por si, a pesar de los procedimientos que marca la ley para el retorno en frontera, se debe hacer de esta forma.

"El único en España que no defiende la devolución de los ilegales y la devolución de los menores es Pedro Sánchez", porque según Abascal, Marruecos ha dicho estar dispuesto a acoger a todos los inmigrantes que entraron de forma irregular y a los menores, pero el Gobierno se niega a ello.

COALICIÓN CON VOX

Abascal ha asegurado que la población de Ceuta vive con miedo y sensación de abandono, y ha hecho un llamamiento al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para formar un gobierno de coalición "fuerte junto a Vox".

"El señor Vivas haría bien en aceptar la propuesta de Vox de romper su acuerdo con los islamistas y con los tránsfugas socialistas en Ceuta", ha afirmado en referencia al Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y a los diputados no adscritos.

Ha afirmado que hay una amplísima mayoría de PP y Vox en la Asamblea de Ceuta, y ha criticado al presidente de la ciudad: "Eligió que al líder de Vox, que soy yo, se le declarara 'persona non grata' en la ciudad en la que había ganado las elecciones"; el PP se abstuvo en esa votación en 2021.

EL ÁTICO DE AYUSO

Preguntado por las últimas novedades respecto al polémico ático que compró la Comunidad de Madrid, Abascal ha dicho que "si hay algún tipo de ilegalidad en esta cuestión" se debe llevar a los tribunales, pero que él no perderá el tiempo en ello.

"No voy a perder un solo segundo en hablar de ese ático. Voy a hablar de los áticos colapsados en Ceuta", y que son responsabilidad de Sánchez, ha añadido.

"INTEGRIDAD TERRITORIAL"

Se ha referido también, estando en Catalunya, al independentismo, y ha negado que "el debate sobre la integridad territorial de España" sea una bandera que Vox haya aparcado, pero que sí que ha sido aparcado por los propios catalanes tras el fracaso del 'Procés'.

Según él, la sociedad catalana tiene otros problemas como "la inmigración masiva y sus consecuencias".