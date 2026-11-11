Abascal ve fracasado a Sánchez este 11N: "El seguimiento de la huelga ha sido una vergüenza"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, ha considerado que el presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), ha fracasado en la huelga general de este miércoles, porque "el seguimiento de la huelga ha sido una vergüenza"

Ha protagonizado el miting de Vox este miércoles por la noche en el Recinte Firal de Tarragona durante la huelga, con los candidatos por Tarragona Jordi de la Fuente (Congreso) y Anabel Rodríguez (Senado) y el secretario general del partido en Tarragona, Sergio Macián.

"Pedro, has fracasado. Ha sido un desastre. El seguimiento de la huelga ha sido una vergüenza y muchos de los que han tenido que seguirlo lo han hecho por obligación", ha asegurado.

Y ha explicado ese fracaso "por la violencia, por los piquetes mal llamados informativos que han ido a acosar a los trabajadores, a los autónomos y a los comerciantes".

Por eso ha prometido que si gobierna "nunca más habrá piquetes informativos en España cerrando los negocios y haciendo que la gente no pueda ejercer con libertad todo el trabajo", ni habrá sindicatos subvencionados con el dinero y los impuestos de los trabajadores, según él.

Ha arremetido contra la gente que durante la huelga "amenaza, una chusma intolerante y violenta que son las milicias criminales de Pedro Sánchez y de sus sindicatos comprados".

En cambio, cree que "hay muy buenos sindicatos en España: uno es el Sindicato Solidaridad", cuyo secretario general es el candidato por Tarragona, Jordi de la Fuente.

CATALUNYA

Al hablar de los catalanes, ha criticado que quienes decían defender Catalunya "lo que han hecho es condenar a Catalunya a que con el paso del tiempo se convierta en un califato islámico".

"La identidad catalana era que al final viéramos a las mujeres tapadas debajo de telas cuando solo se les ven los ojos" y caminando detrás de los hombres, ha asegurado.

"Eso lo ha traído Pujol, lo ha traído el PSC, lo ha traído Rufián y ERC y lo han traído todos aquellos a los que se les llenaba la boca defendiendo a Catalunya pero la han traicionado", según él.

Ante eso, ha prometido defender "la identidad catalana y española que se basa en la libertad, que se basa en la prosperidad" y en la historia de España.

Sobre las personas con derecho a voto por la 'ley de nietos', ha reiterado: "De manera ilegal se les ha regalado la nacionalidad con la 'ley de nietos' para intentar robarnos la elección del día 29 de noviembre".

BRONCANO "A LA ENFERMERÍA"

Abascal ha reiterado que hay 40 minutos no emitidos de la reciente entrevista de TVE en 'La Revuelta', pese a lo cual le salió bien el programa: "Me tocó a mí la puerta grande, y la enfermería, para el otro".

Considera que Vox está haciendo historia de la televisión universal al "lograr que el director de un programa salga al día siguiente de tener la máxima audiencia de su historia a pedir perdón. Es alucinante".

"Han pedido perdón por no conseguir liquidarme", ha asegurado, y ha atribuido hechos como éstos porque considera que el candidato a la reelección como presidente, Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder como sea, según él.

DE LA FUENTE Y MACIÁN

Jordi de la Fuente, que ha roto un cartel de la huelga general en árabe ante el público, ha dicho que sólo Vox marca la agenda de la campaña y se ha dirigido al PSC: "No escondáis la sigla, que sois el PSOE", además de advertirles de que Vox se mide directamente frente a los socialistas en estas elecciones.

Sergio Macián ha asegurado que Vox tiene la única candidatura para el Senado por Tarragona con posibilidades de ser alternativa al actual Gobierno: "Sólo se presenta Vox".