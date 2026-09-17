Abascal celebra la resolución del Parlamento Europeo que "señala la invasión" de Ceuta

1118013.1.260.149.20260917194825 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

LLEIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado la resolución del Parlamento Europeo de este jueves que "señala la invasión" de Ceuta y la culpabilidad, ha dicho, de Marruecos en la entrada de miles de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas en Lleida junto al secretario general del partido, Ignacio Garriga, en referencia al texto que ha aprobado el pleno del Parlamento Europeo con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo, de los liberales europeos (Renew) y los tres grupos de ultraderecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)--.

La resolución señala a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta; asegura que la ciudad fue invadida, y alerta de la instrumentalización de la migración como arma de guerra híbrida, por lo que reclama medidas urgentes.

Por ello, Abascal ha celebrado el acuerdo, que ve "histórico", y ha apuntado que desde Vox se sienten muy orgullosos del texto finalmente aprobado este jueves.

Asimismo, ha señalado una enmienda impulsada por su grupo para la "recuperación efectiva de todos los fondos europeos, de todo el dinero pagado con los impuestos de los españoles y de los europeos, que está yendo a terceros países que se dedican a atacar a España, como es el caso de Marruecos".

CRITICA LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

"Denunciamos la invasión migratoria, pero en el caso de Ceuta estamos hablando de algo mucho más grave, que es una invasión como parte de la guerra híbrida que Marruecos hace mucho tiempo que desarrolla contra España para amenazar la soberanía sobre las ciudades españolas históricas de Ceuta y Melilla", y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de contribuir a un efecto llamada.

Y ha afirmado que lo que debería haber hecho el Gobierno es "juntar a todos los que han entrado ilegalmente, ponerlos en la frontera y empezar a expulsarlos inmediatamente".

"AMENAZA DE SUPERVIVENCIA"

Con motivo de su visita a Lleida, Abascal ha asegurado que "la polémica entre catalanes y castellano o vascos ya no tiene lugar, ya no tiene sitio ni sentido".

"Hoy lo que se juega es mucho más importante. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie. Estamos ante una elección entre prosperidad y ruina, y estamos ante una amenaza de supervivencia", ha concluido.