Abierta la convocatoria del programa de ayudas al estudio para discapacitados de Fundación Randstad

Archivo - Un aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Randstad, en colaboración con CaixaBank, ha abierto la convocatoria del programa de ayudas al estudio para personas con discapacidad para el curso 2026-27, informa en un comunicado este martes.

Esta iniciativa está dirigida a estudiantes con discapacidad que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior vinculados a áreas de alta empleabilidad.

El objetivo es dar apoyo económico a estudiantes con discapacidad para facilitar su acceso al mercado laboral y reforzar su desarrollo profesional en sectores estratégicos, y en esta edición se otorgarán 10 ayudas dotadas con 1.000 euros cada una.

Las candidaturas podrán presentarse desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre de 2026, y se valorarán estrictamente por orden de solicitud, atendiendo al criterio de llegada.

Podrán optar a estas ayudas las personas con un certificado de discapacidad igual o superior al 33% en vigor, que cuenten con residencia y permiso de trabajo en España y que no hayan recibido esta ayuda previamente.