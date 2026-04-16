Abiertas las inscripciones para la 15 edición de 'Accelera el creixement' para pymes

Sesión de presentación de la 15 edición del programa - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona y Pimec han abierto este jueves y hasta el próximo 8 de junio las inscripciones para la 15 edición del programa 'Accelera el creixement', con el objetivo de ayudar a las empresas a impulsar su crecimiento y mejorar la competitividad, informa la administración provincial este jueves en un comunicado.

En general, el objetivo del programa pasa por ayudar a las pymes en aspectos como la transformación digital, las mejoras en la comercialización de productos y servicios, la estructura financiera, la internacionalización o la organización empresarial.

De las candidaturas que se presenten, serán seleccionadas 50 empresas, que durante nueve meses tendrán acceso a un acompañamiento individualizado con especialistas, trabajarán para crear un plan de crecimiento y contarán con apoyo para ejecutarlo.

En el total de 14 ediciones que se han celebrado hasta la fecha, un total de 697 empresas han participado en el programa, con un impacto directo positivo en su crecimiento.

Según los datos de la Diputación de Barcelona, cinco años después de acabar el programa, las empresas participantes han aumentado un 38% de media su plantilla, un 52% su facturación y un 88% sus beneficios.