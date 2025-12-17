Abierto en Barcelona el punto de atención a la ciudadanía de las obras para alargar la L8 de FGC

Archivo - Punto de información de las obras de la L8 de FGC. - GENERALITAT - Archivo

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha abierto en Barcelona un nuevo punto de atención a la ciudadanía para informar sobre las obras para alargar la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), informa en un comunicado este miércoles.

El espacio está ubicado en el recinto de la Escola Industrial y está abierto de lunes a jueves de 11 a 14 horas y de 15 a 17.30 horas, y los viernes de 11 a 15 horas.

El punto de información muestra contenido sobre la nueva infraestructura y ofrecerá información sobre la ejecución de los trabajos, y permitirá recoger sugerencias de los vecinos.

Por otro lado, el Departamento ha recordado que esta semana comenzarán los trabajos para reducir las afectaciones a la movilidad en el entorno de plaza España.

Cuando acaben, se iniciarán los trabajos de montaje de la tuneladora y de la galería para transportar tierras que unirá el pozo de ataque con el parque Joan Miró.