Archivo - Abierto el proceso participativo del Plan territorial del Penedès (Barcelona) - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha impulsado el Plan territorial sectorial agrario del Penedès (Barcelona), el segundo que desarrolla para dar cumplimiento a la Ley de espacios agrarios de 2019, informa en un comunicado este viernes.

Se trata de un mecanismo para establecer el Plan territorial sectorial agrario (PTSA) de Catalunya como instrumento de ordenación en el que se tiene en cuenta la estimación de recursos disponibles, necesidades y déficits territorializados del sector agrario.

El primero se llevó a cabo en el Priorat (Tarragona), cuyo proceso participativo tuvo lugar del 11 de junio al 2 de julio pasados.

La Ley de espacios agrarios permite trabajar con los planes territoriales sectoriales agrarios que definen áreas concretas del territorio, como es el caso del Penedès, del que se está llevando a cabo un diagnóstico para determinar las prioridades de actuación, definición de estándares y normas de distribución territorial.

Por ello, este jueves se constituyó en Vilafranca del Penedès el grupo motor del proceso de participación del Plan territorial sectorial agrario del Penedès, impulsado por la Dirección General de Regadíos y Espacios Agrarios del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.