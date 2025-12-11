Abigail Ballester, nueva directora ejecutiva de FiraTàrrega (Lleida)

Abigail Ballester - FIRATÀRREGA

LLEIDA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de FiraTàrrega (Lleida) ha aprobado este jueves el nombramiento de Abigail Ballester como nueva directora ejecutiva en el quinquenio 2026-2020.

Sustituirá a partir del 15 de enero a Natàlia Lloreta, que ha estado al frente de la dirección ejecutiva los últimos 5 años y optó por no renovar el cargo, informa FiraTàrrega en un comunicado.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Gestión de la Cultura, Ballester tiene una trayectoria de más de 20 años como gestora en el sector de las artes escénicas, y desde 2008 hasta la actualidad ha sido también la gerente de la Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP).