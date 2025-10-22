El abogado de la familia del menor asesinado en Barcelona descarta una pelea entre bandas urbanas

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante legal de la familia del menor asesinado en septiembre en la calle Antoni de Capmany, ubicada en el distrito de Sants de Barcelona, ha negado "categóricamente" que el motivo del crimen sea un enfrentamiento entre bandas urbanas.

"En un acto criminal, sin otro tipo de trasfondo asociado a bandas urbanas", ha precisado Daniel Salvador, el letrado que lleva directamente el caso, en la misma línea de lo argumentado este martes por los Mossos d'Esquadra, que descartan que los hechos estén relacionados con un conflicto entre grupos juveniles violentos.

Además, desde el despacho señalan que, con la información de la que disponen y la investigación realizada, se trataría de un crimen "que fue planeado", según informa en un comunicado este martes el despacho Vosseler Abogados.

Los Mossos detuvieron entre el pasado viernes y este lunes a 3 hombres y 2 mujeres de entre 16 a 20 años por su presunta relación con la muerte violenta del menor.

Dos de los 3 adultos han ingresado en prisión provisional, mientras que el tercero ha quedado en libertad provisional; de los dos menores, para uno se acordó el ingreso en régimen cerrado mientras que el otro está en libertad vigilada.