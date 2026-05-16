Abre en Barcelona el espacio inmersivo 'Fantàstix' del Super3 para apoyar la imaginación infantil

Uno de los espacios del recorrido - FANTÀSTIX SUPER3

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

3Cat y Grup Transversal han impulsado en Barcelona el proyecto interactivo Fantàstix del Super3, un espacio inmersivo con tecnología 4D que quiere reivindicar el "poder de los cuentos" y fomentar la imaginación entre los niños.

El espacio, de 2.000 metros cuadrados en el barrio de la Sagrada Família, ofrecerá este fin de semana un acceso "exclusivo" a los ganadores de un sorteo del Club Super3, informa la organización en un comunicado este sábado.

Definitivamente, el equipamiento abrirá al público el 22 de mayo, de lunes a viernes de 17 a 20 horas, y los fines de semana y festivos de 10 a 20 horas.

Y en septiembre inaugurará un teatro con programación anual de espectáculos familiares y con participación de personajes del Super3, como Titó, Mic o los Beta, ya que el espacio surge con vocación de apertura al mundo educativo, "ofreciéndose como un recurso pedagógico" para escuelas.

RECORRIDO

Propone un recorrido inmersivo de 1 hora donde los niños de 2 a 12 años y sus familias sean los "protagonistas de una aventura colectiva" conducida por los personajes del Super3 Titó, Mic, los Beta, algunos protagonistas de 'Fuet', Lady Bug y la Abeja Maya.

La experiencia combina narrativas tradicionales catalanas y universales --como el Patufet, La vuelta al mundo en 80 días y Alicia en el país de las maravillas-- con tecnologías "disruptivas" y una vivencia final en 4D, en un entorno interactivo con la presencia del imaginario de Super3.

AMPLIAR LA "COMUNIDAD" DEL SUPER3

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, afirma que, en el 35 aniversario del Super3 este año, el nuevo espacio apuesta por "ampliar esta gran comunidad de niños y familias, que une a varias generaciones en torno a un imaginario lleno de valores y aprendizajes".

"A partir de ahora, tendremos un punto de encuentro presencial para vivir una experiencia inmersiva acompañados de los personajes más queridos del Super3. Una iniciativa que nos acercará más a las familias, en el marco de un proyecto estratégico de gran impacto social, fruto de la alianza de 3Cat con Grup Transversal", añade.

REDEFINIR LA EXPERIENCIA CULTURAL FAMILIAR

El ceo de Grup Transversal --empresa responsable de la creación, financiación y gestión del proyecto--, Eudald Tomasa, destaca que el espacio "nace con la voluntad de redefinir qué puede ser hoy una experiencia cultural para familias".

Asegura que en un contexto donde "proliferan espacios altamente visuales, pero muchas veces superficiales", apuestan por un modelo donde la tecnología, la narrativa y la participación se ponen al servicio del contenido, para generar entretenimiento con valores.