Se abren al público puntos de observación para conocer la berrea del ciervo en el Pirineo catalán

Visitantes observando la berrea del ciervo - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de información del Alt Pirineu y del Cadí-Moixeró, y también en las reservas nacionales de caza del Alt Pallars, de Boumort y del Cadí, se abren al público desde este mes de septiembre y hasta mediados de octubre para dar a conocer la berrea del ciervo.

La berrea del ciervo es la manifestación del celo de los machos de esta especie, especialmente a primera y última hora del día, para intentar atraer al máximo número de hembras, informa la Generalitat de Catalunya este viernes en un comunicado.

Los dispositivos de información permiten acercar este fenómeno a la ciudadanía de forma compatible con la conservación de la fauna, ofreciendo recomendaciones para evitar molestias a los animales y garantizando una experiencia respetuosa con el entorno natural.