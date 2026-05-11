Abukeshek afirma que tomará acciones legales contra Israel: "La vía penal va a ser fundamental"

El activista de Global Sumud Flotilla liberado por Israel, Saif Abukeshek (c), durante una rueda de prensa, a 11 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Abukeshek ha volado a España procedente de Atenas tras ser liberado por las autoridades isr - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El activista español-palestino de la Global Summud Flotilla Saif Abukeshek, que fue capturado por Israel durante su participación en la misión humanitaria y liberado este fin de semana, ha asegurado que tomará acciones legales contra Israel y ha llamado a incrementar la movilización por Palestina: "La vía penal va a ser fundamental", ha subrayado.

Lo ha explicado en una rueda de prensa este lunes junto con el portavoz del sindicato IAC, David Caño, y la representante de la secretaría de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', que se ha conectado telemáticamente desde Turquía.

Abukeshek ha explicado que sus abogados estudiarán todo lo ocurrido, ya que la acción de Israel "ha vulnerado multitud de leyes", entre las que ha mencionado el secuestro de 180 personas en aguas internacionales, agresiones físicas, dejar barcos flotando en medio del mar y abandonar a personas dentro de otro barco que ya no podía navegar.

El activista español ha subrayado que usará todas las vías legales posibles, y ha avanzado que su equipo legal está preparando "otra querella en la Corte Europea", tras lo que ha acusado a Israel de querer dejar en evidencia el derecho internacional.

Además, Caño ha explicado que el 18 de mayo se reunirán en Estrasburgo con diferentes grupos parlamentarios europeos para buscar un posicionamiento común y "liderar una respuesta europea" contra las acciones llevadas a cabo por Israel en territorio europeo y contra ciudadanos europeos.

Caño también ha explicado que se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto con la pareja de Abukeshek, y reclamaron acciones del Gobierno frente al "secuestro en aguas internacionales de un ciudadano español", y se ha preguntado si tendrá algún coste político de ruptura de relaciones este episodio.

Ha avisado de que continuará habiendo más flotillas y que estas situaciones se volverán a repetir, por lo que ha pedido que la UE tenga una "posición firme" que impida que Israel vuelva a repetir episodios como este.

LA MISIÓN CONTINUARÁ

Además, Abukeshek ha explicado que viajará este martes a Turquía, desde donde se reunirá con el resto de participantes de la Flotilla y unos 50 barcos, y desde donde decidirán "en los próximos días" cómo seguir con la misión.

Ha detallado que el calendario de salida dependerá de la meteorología, pero también de la recuperación física y psicológica de los activistas, así como el avituallamiento de agua y comida para los barcos y la reparación de los motores de las embarcaciones, y también están estudiando las rutas para que los barcos "se puedan acercar al máximo a Gaza".

Sobre la treintena de activistas que resultaron heridos durante la captura, Masmitjà ha explicado que se han podido recuperar, aunque tienen aún algunas lesiones, y ha detallado que hay un catalán en un hospital en Creta a quien "le rompieron ocho costillas" y que este martes podrá volar hacia Barcelona.