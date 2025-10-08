AC pide un registro de arraigo para adjudicar VPO y "evitar el lenguaje inclusivo" en colegios

Archivo - La diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Pide negociar que los Mossos sean miembros de "pleno derecho" de la Europol o la Interpol

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aliança Catalana (AC) llevará a votación este jueves en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament revisar los criterios para adjudicar vivienda pública e incorporar el grado de arraigo como elemento valorable, por lo que pide crear un registro de arraigo territorial.

Las propuestas, presentadas este miércoles, también plantean extender el Plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra contra la reincidencia fuera del área metropolitana de Barcelona e iniciar las negociaciones pertinentes para que el cuerpo catalán pueda ser miembro de "pleno derecho" en la Europol o la Interpol.

El grupo liderado por la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, insta al Govern a reabrir la delegación de la Generalitat en Israel, a condenar el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 y a revisar la dotación presupuestaria del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament y otros programas de cooperación internacional.

En el ámbito educativo, AC plantea "evitar el uso de lenguaje inclusivo" en todos los centros educativos públicos y dependientes, incluyendo material didáctico, comunicaciones y documentos administrativos, con el objetivo de respetar las normas gramaticales catalanas.

CENTROS PENITENCIARIOS

También pide reforzar la seguridad y la capacidad de actuación del personal de centros penitenciarios con herramientas de defensa personal; mejorar la disciplina en las cárceles, e impulsar un plan de "renovación generacional" de la plantilla penitenciaria.

En relación a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), insta a los ayuntamientos a parar la implementación de nuevas zonas previstas a partir de 2026 y anular las que ya están vigentes, y que los consistorios devuelvan las multas.

AEROPUERTO DE LLEIDA

En materia de infraestructuras, AC llama al Govern a desplegar un plan estratégico para "la reactivación y plena operatividad" del Aeropuerto de Lleida-Alguaire, con un enfoque multimodal, y hacer que llegue la alta velocidad al enclave aeroportuario.

Sobre inmigración, pide al Gobierno central "decretar una moratoria de entrada de inmigración" para proteger la lengua catalana, reducir el paro y garantizar una integración real, efectiva y sostenible, según AC.