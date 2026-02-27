La ACA analiza la efectividad de nuevos tratamientos de depuración en zonas de alta montaña

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 12:15
LLEIDA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) colabora en un proyecto para analizar la efectividad de nuevos tratamientos para el saneamiento de las aguas residuales aplicables a las zonas aisladas de alta montaña, como refugios, casas e instalaciones descentralizadas, ha informado este viernes en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) y Naturalea, consiste en la instalación de una planta piloto en la depuradora de Boí (Lleida), gestionada por la ACA y estará operativa a mediados de primavera y las pruebas tendrán una duración de tres años.

Consiste en habilitar unos módulos que simulan un sistema de humedales para comprobar la eficiencia de este sistema en la retención y eliminación de nitrógeno y fosfatos presentes en el agua residual sin tratar: se probarán diversas alternativas, como sistema con y sin vegetación y se evaluará la adaptación a las variaciones estacionales y climáticas.

