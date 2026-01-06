La ACA analizará la presencia de microplásticos en ríos catalanes con 54 puntos de control

Zonas donde se llevarán a cabo los muestreos para el análisis de microplásticos en los ríos - ACA

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) analizará la presencia de microplásticos en los principales ríos catalanes con un total de 54 puntos de control, a través de un contrato que ha salido a licitación, con una inversión de más de 291.000 euros.

Se llevarán a cabo 23 muestreos en aguas superficiales, 26 en la entrada y salida de depuradoras y 5 en cabeceras de río, y el plazo para presentar ofertas finaliza este viernes 9 de enero, informa este martes la ACA en un comunicado.

El objetivo es analizar las partículas de polímeros sintéticos e insolubles en agua, con medidas entre 0,1 micrómetros y 1,5 milímetros, y fibras de longitudes comprendidas entre los 0,3 micrómetros y 15 milímetros.

El contrato, una vez se adjudique y se formalice, tendrá una duración de 23 meses: 14 para hacer los muestreos, 3 para el análisis de las muestras y 3 más para la obtención de resultados.

Permitirá recopilar un total de 123 muestras a través de tres campañas de muestreos, y este contrato "de forma pionera" permitirá poder definir en el futuro actuaciones para minimiza la presencia de estos contaminantes.