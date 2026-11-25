Archivo - Pantano de Darnius-Boadella - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aprobó el pasado 4 de noviembre un convenio con el Consorci Salines-Bassegoda para "acercar al territorio" la gestión de la navegación en el embalse de Darnius Boadella (Girona), lo que permitirá prestar desde el Consorci diversos servicios vinculados a esta actividad.

El Consorci asumirá tareas de atención a las personas usuarias, gestión de trámites, seguimiento de la navegación, señalización y gestión de los accesos a la lámina de agua, mientras que la ACA mantendrá la titularidad del embalse y sus competencias sobre el dominio público hidráulico, incluida la función de policía, informa la ACA en un comunicado este miércoles.

La ACA destinará a estas actuaciones un máximo de 225.000 euros, distribuidos en tres anualidades de hasta 75.000 euros en los años 2027, 2028 y 2029, las cuales compensarán los costes efectivamente asumidos por el Consorci para ejecutar las tareas encomendadas.

La gestión se desarrollará de acuerdo con el plan de usos y las condiciones establecidas por la ACA y el convenio no modifica las modalidades de navegación aprobadas por el plan de usos y ratificadas por la ACA en 2025, así como tampoco ni las limitaciones aplicables al embalse.

La preservación de la calidad del agua y los valores naturales del espacio será un criterio "transversal" de las actuaciones y, bajo este marco, se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección de las embarcaciones y material asociado para prevenir la introducción y propagación de especies invasoras, de acuerdo con el protocolo establecido por la ACA.