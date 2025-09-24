La ACA aprueba más de 60 subvenciones para paliar la sequía con 1,8 millones

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resuelto la línea de ayudas para cofinanciar el transporte de agua en camiones cuba y a hacer obras de emergencia para paliar efectos de la sequía, con una aportación total de 1,8 millones de euros.

Se han otorgado 62 ayudas, 20 de las cuales han beneficiado a las comarcas de Barcelona, 18 a las de Tarragona, 15 a las de Lleida y 9 a las de Girona, informa la Generalitat este miércoles en un comunicado.

Las subvenciones van del 40% al 95% del coste total elegible, según la población censada, con un límite de 100.000 euros.

Las ayudas han cubierto los gastos hechos del 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de este año.

De 2022 a 2025, la ACA ha otorgado 7 líneas de ayudas de este tipo, con una aportación total aproximada de 10 millones y dando más de 400 ayudas.