La ACA destina 16,5 millones de euros a mejorar la seguridad en zonas urbanas

Trabajos para reforzar los márgenes en un tramo de río - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigidas a los entes locales para ejecutar actuaciones de protección, prevención y reparación de daños en el dominio público hidráulico en tramos urbanos, con una dotación de 16,5 millones de euros, destinada a 34 proyectos municipales alrededor de Catalunya.

La agencia incrementó el presupuesto en 1,6 millones de euros ante el "elevado número de solicitudes", un total de 53, por lo que se han podido incorporar más municipios beneficiarios para el periodo 2026-2028, informa en un comunicado este domingo.

La resolución aprueba la relación de entes beneficiarios y determina el importe que puede recibir cada proyecto (con un máximo de 1,5 millones de euros), así como los porcentajes de ayuda, que pueden llegar al 95% del coste admitido.

Este modelo de financiación pretende dar apoyo a los municipios pequeños y medianos, que son los que habitualmente disponen de menos recursos para abordar actuaciones de gran magnitud.

Las actuaciones tienen como objetivo mejorar la protección de las zonas urbanas, reducir la erosión y reforzar la seguridad de infraestructuras y viviendas ante episodios de lluvia intensa.