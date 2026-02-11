La ACA impulsa la mejora ambiental del río Siurana a su paso por El Molar y Masroig (Tarragona)

Imagen del espacio - ACA

TARRAGONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación la redacción del proyecto para la recuperación de la conectividad fluvial y la mejora de los hábitats en el río Siurana, a la altura de los municipios de El Molar y Masroig (Tarragona).

El presupuesto de licitación es superior a 84.300 euros (IVA incluido) y se pueden presentar ofertas hasta el 16 de febrero, informa la ACA en un comunicado de este miércoles, en el que recuerda que este espacio forma parte de la Xarxa Natura 2000.

El objetivo es "hacer más eficiente" el caudal ecológico liberado y hacer el río más adaptable a los episodios de sequía: el proyecto definirá las actuaciones necesarias y tendrá que tener en cuenta la adaptación de vados, el diseño de un paso de fauna y peces y el control de especies exóticas, entre otras actuaciones.