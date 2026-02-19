La ACA impulsa la mejora de la liberación de agua desde la presa de Foix (Barcelona)

Vista panorámica de la presa de Foix liberando agua - ACA

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sacado a licitación la redacción del proyecto para mejorar los elementos de liberación de agua desde la presa de Foix (Barcelona), con un presupuesto de casi 135.000 euros, ha informado en un comunicado de este jueves.

Se pueden presentar ofertas hasta el 6 de marzo y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacado que "este es uno de los compromisos asumidos por la Agencia a raíz de los efectos de la Dana de julio de 2025, para mejorar la gestión del agua de la presa".

"Además de las actuaciones previstas, desde el verano del año pasado ya se aplica un protocolo para dejar un mayor resguardo para poder asumir el agua que llega desde la cabecera y reducir así los riesgos de inundación", ha añadido Paneque.

La presa de Foix dispone en la cota 75 de dos conductos de más de 26 metros de longitud donde se ubican los desagües de fondo: las válvulas que cierran estos conductos están inoperativas desde 1940 y se estima que existen más de 16 metros de sedimentos.

El proyecto deberá definir las medidas para "disponer de una herramienta adicional para liberar el agua", con medidas que minimicen el dragado necesario en el embalse; así como la sustitución total de las 4 válvulas existentes en las cámaras de maniobra, para hacer posible que la presa tenga más versatilidad para liberar agua.