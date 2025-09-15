La ACA impulsa sesiones participativas para revisar la previsión hidrológica 2028-2023

Sesión del proceso de participación en una foto de archivo. - ACA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha impulsado sesiones temáticas en el marco del proceso de participación para la revisión de la planificación hidrológica para el periodo 2028-2023, que empiezan este martes.

Las sesiones tendrán lugar entre septiembre de 2025 y noviembre de 2026 y se articulan a través de cinco ejes temáticos, como el agua y el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad, la recuperación de costes y la gobernanza y el riesgo de inundaciones, informa la ACA en un comunicado de este lunes.

Cada eje temático contará con una sesión inicial introductoria en formato virtual y a continuación se harán de forma presencial en Girona, Barcelona, Manresa (Barcelona) y Tarragona; en total, se prevé un total de 50 sesiones.

La sesión de este martes se llevará a cabo por vía telemática y se centrará en el agua y el cambio climático en el sector agrícola, así como en la actualización del Esquema de Temas Importantes (ETI), que servirá de base para la redacción del Programa de Medidas.

Las ponencias contarán con intervenciones de expertos varios en agricultura, economista e investigadores.