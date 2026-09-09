La ACA licita la construcción de la estación regeneradora de agua de Valls (Tarragona)

Imagen de la depuradora de Valls (Tarragona) - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

TARRAGONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha licitado las obras de construcción de la estación regeneradora de agua (ERA) de Valls (Tarragona), por tal de que los riegos del municipio, que históricamente han aprovechado el agua de los torrentes de la Xamora y el Catllar, puedan disponer de un nuevo recurso procedente del agua regenerada de la depuradora del municipio.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 2,84 millones de euros y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea, ha informado la ACA en un comunicado.

La nueva instalación tiene un caudal de diseño de 7.200 metros cúbicos de agua regenerada, que equivale a la totalidad de la producción actual estación depuradora de aguas residuales de Valls.

La red está inmersa en un proceso de transformación de la distribución de agua con las obras de modernización, que impulsará paralelamente Infraestructures.cat, con las que se sustituirán las antiguas acequias a cielo abierto por una red de presión más eficiente y preparada para incorporar nueva tecnologías de riego a las explotaciones agrícolas.

La futura estación tratará el agua procedente de la depuradora para adecuarla a los requisitos de calidad exigidos por la normativa europea y estará diseñada para tratar la totalidad del agua depurada en Valls.

Este proyecto se incluye en el Programa de medidas del Plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Catalunya 2022-27 y contribuirá a ampliar los recursos disponibles para los usos agrícolas y, además, incorporará un campo solar fotovoltaico formado por 88 paneles, con una potencia instalada de 51,9 kWp y una producción prevista de más de 62.000 kWh anuales.