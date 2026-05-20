Acaba la reunión entre Govern y sindicatos educativos, que seguirán negociando

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La reunión de la mesa sectorial de este miércoles entre sindicatos docentes con la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha acabado tras cerca de 3 horas, y han acordado seguir negociando este jueves y viernes, según fuentes sindicales.

En esta reunión, la Generalitat ha planteado una propuesta en la que avanza el pago del incremento salarial a los docentes a los tres años y crear los complementos de cotutorías y para los docentes que ejercen en centros de máxima complejidad.

A la reunión de la mesa sectorial han acudido los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya, que suscribieron el acuerdo con el Govern, Ustec·Stes y CGT Ensenyament, que no lo hicieron, mientras que Aspepc·Sps ha declinado participar.