La acampada por la vivienda en Barcelona crece a 220 tiendas tras sumarse el Sindicat de Llogateres

Acampada por la vivienda en la plaza Catalunya de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona ha crecido durante la noche de este jueves tras sumarse a la protesta el Sindicat de Llogateres, hasta las 220 tiendas de campaña y unas 400 personas que protestan de forma indefinida para reivindicar el acceso a una vivienda digna y denunciar la crisis habitacional.

En el espacio central de la plaza continúan desplegadas este viernes por la mañana distintas pancartas con consignas a favor de la vivienda pública y en contra de la especulación inmobiliaria.

El anuncio de Junts de su 'no' a los decretos de vivienda del Gobierno que se votan en el Congreso este viernes ha provocado la indignación del movimiento por la vivienda, que ha convocado una movilización hacia la sede del partido de Carles Puigdemont en la capital catalana.

"NO ESPERAMOS NADA DE LOS POLÍTICOS"

En declaraciones a Europa Press, Arteko, miembro de la acampada en Barcelona ha asegurado que esperaban "que Junts hiciera alguna cosa y que, al menos uno, lo aprobara".

"Hemos visto que al final dicen que no aprobarán ni uno. No esperamos nada de los políticos, me da igual si son de izquierdas o de derechas", ha sostenido.

Por ello, ha afirmado que los participantes de la acampada, que este viernes se dividían entre un intento de paralización de un desahucio en el barrio del Raval y la protesta ante la sede de Junts, han vivido la respuesta de la formación con indignación y rabia, y ha advertido: "Esta rabia se canalizará escalando el conflicto".

Finalmente, ha llamado a la participación y a hacer presión para demostrar la indignación con la crisis de la vivienda: "Estamos siguiendo los pasos de Madrid".