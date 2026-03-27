Acave afirma que el alza de precios "afectará" a las reservas de viajes en Semana Santa en España

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BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha alertado de que el contexto internacional y el alza de los precios de la energía y los carburantes derivada de la guerra en Irán "afectarán" a las reservas de viajes en Semana Santa, informa en un comunicado este viernes.

Así lo recoge una encuesta de la patronal sobre las previsiones de viajes para la campaña de Semana Santa realizada entre las 400 agencias asociadas que tiene en España, que arroja que la reducción del tráfico aéreo en Oriente Medio y en las conexiones con Asia "tendrán incidencia en el volumen global de viajes contratados".

Sin embargo, el presidente de Acave, Rafael Serra, ha aseverado que la situación en Oriente Medio "está afectando a la demanda de viajes, pero no tanto como se podía esperar".

"Los españoles mantienen sus planes de vacaciones, aunque optarán por destinos de proximidad, principalmente países europeos", ha analizado Serra, quien sostiene que esta tendencia puede beneficiar indirectamente a España por la percepción de su seguridad.

Entre los destinos preferidos por parte de los clientes de las agencias emisoras, destacan Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y otros países de Europa del Este, como República Checa o Polonia, entre otros, principalmente para escapadas urbanas y circuitos de una semana.

PREFERENCIAS DE LOS ESPAÑOLES

Por su parte, los españoles apostarán por destinos de África, desde escapadas a la ribera sur del Mediterráneo (Marruecos y Túnez) hasta safaris y otras experiencias de naturaleza en el corazón del continente.

Asimismo, los países asiáticos (China, Japón o Vietnam, entre otros) seguirán registrando viajes de españoles esta Semana Santa a pesar de las dificultades y el encarecimiento de las conexiones aéreas.

DESTINOS ESPAÑOLES

Según la encuesta de Acave, los destinos españoles más demandados para los visitantes extranjeros en Semana Santa serán los archipiélagos de Canarias y Baleares; la costa mediterránea, especialmente Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana; y destinos urbanos como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia o Málaga.

Sus visitantes serán, principalmente, del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, la región Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y los países norte de Europa.