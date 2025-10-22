Un accidente obliga a cortar la Ronda Litoral de Barcelona en la Barceloneta en sentido Llobregat

La Ronda Litoral de Barcelona cortada a la altura de la Barceloneta en sentido Llobregat por un accidente - TRÀNSIT

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con diversos vehículos implicados ha obligado a cortar la Ronda Litoral de Barcelona a la altura de la Barceloneta en dirección Llobregat este miércoles cerca de las 13.50 horas, informan fuentes municipales a Europa Press.

La Guàrdia Urbana y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han recibido el aviso y se están a desplazando al lugar, pero con dificultades debido al tráfico generado.

De hecho, las colas se están empezando a incrementar por el corte en la vía.