Un accidente obliga a cortar la Ronda Litoral de Barcelona en la Barceloneta en sentido Llobregat

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un accidente con diversos vehículos implicados ha obligado a cortar la Ronda Litoral de Barcelona a la altura de la Barceloneta en dirección Llobregat este miércoles cerca de las 13.50 horas, informan fuentes municipales a Europa Press.
La Guàrdia Urbana y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han recibido el aviso y se están a desplazando al lugar, pero con dificultades debido al tráfico generado.
De hecho, las colas se están empezando a incrementar por el corte en la vía.