Acció introduce 80 bodegas de todas las DO catalanas en EE.UU. en los últimos 15 años

Archivo - Varias botellas de vino, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Catalan Wines de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha introducido 80 bodegas de las 12 denominaciones de origen (DO) catalanas en Estados Unidos en los últimos 15 años, cuando se inició en el país norteamericano.

En el marco de la iniciativa, que el Govern organiza desde 2010 para impulsar la comercialización de vinos y cavas catalanes en el mundo, se han dado a conocer los productos catalanes de más de 2.500 profesionales norteamericanos, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Esta semana se ha organizado en Chicago una cata de vinos y cavas de una quincena de bodegas catalanas ante más de 70 profesionales estadounidenses, entre importadores, distribuidores y representantes de tiendas especializadas y del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).

A lo largo de estos 15 años, el Catalan Wines también ha llegado a países europeos como Alemania, Suiza, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, así como en otros internacionales como México y China, que ha acogido el evento por primera vez este año.

Según datos de Acció, las exportaciones catalanas de vinos y cavas en el mundo ha crecido un 18.9% en los últimos cinco años (2020-2024).