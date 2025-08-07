La ACCO aplaude la decisión de la CNMC de prohibir a Eólica de Alfoz participar en licitaciones

Archivo - Sede de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y la Autoritat de la Competència de Catalunya (ACCO). - SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), Roger Loppacher, ha aplaudido la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de prohibir a Eólica de Alfoz participar en licitaciones y concursos públicos, en declaraciones a Europa Press este jueves.

Loppacher ha señalado que la ACCO "celebra la resolución de la CMNC en la medida que la ACCO fue pionera en la imposición, desde hace más de cinco años, de prohibiciones de contratar".

El presidente del ente ha recordado que, hasta el momento, ha aplicado la prohibición a 13 empresas en el marco de siete expedientes.

La CNMC multó el pasado martes a Eólica del Alfoz con 958.593 euros por abusar de su posición de dominio y, por primera vez, le impuso la prohibición de participar en licitaciones o contratos del sector público a una empresa por vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia.

En concreto, Eólica del Alfoz favoreció a una instalación renovable de su propio grupo frente a un competidor para que accediera al nudo Villimar 220 KV de la red de transporte eléctrica, conducta que, según el organismo, supone una infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).