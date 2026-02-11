Aceleran las obras del corredor de bus en la C-59 de Palau-solità a Caldes de Montbui (Barcelona)

Archivo - Tramo de la C-59 entre Caldes de Montbui y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat ha destacado el inicio esta semana de gran parte de las obras del corredor de bus rápido (BRCAT) y vía ciclista en la C-59 desde Palau-solità i Plegamans hasta Caldes de Montbui (Barcelona), informa en un comunicado este miércoles.

Las obras alcanzan un tramo de 3 kilómetros de longitud, durarán 18 meses y cuestan más de 14 más de millones de euros.

El Departamento inició recientemente los trabajos con tareas de topografía y medioambientales previas y de desbrozada, y esta semana ha iniciado los de colocación de señalización vertical de obras y la siguiente hará lo propio con las de señalización horizontal.

El proyecto, que abarca un tramo de 3 kilómetros de longitud, se enmarca en la red de corredores que la Generalitat está desplegando entre municipios del mismo sistema urbano con altos niveles de tráfico donde se quiere potenciar el transporte público y la movilidad descarbonizada como alternativa al vehículo privado.

La Conselleria prevé que esta actuación permita liberar unos 1.000 vehículos diarios de tráfico en este eje.