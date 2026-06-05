Un acertante de Badalona se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

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BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 5 de junio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad de Badalona, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CSK88635, ha sido validado en la Administración de Loterías nº33, situada en Coll i Pujol, 158.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 5 de junio, ha estado formada por los números 5, 6, 16, 17 y 49. Las estrellas son 2 y 12. La recaudación ha ascendido a 84.026.364,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 174 millones de euros.