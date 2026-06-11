Un acertante de La Bonoloto gana más de dos millones y medio de euros en Barcelona

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dueño de un boleto de La Bonoloto validado en Barcelona percibirá más de dos millones y medio de euros al haber sido acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.605.379,99 euros. El boleto se ha sido validados en la Administración de Loterías nº 160, situada en Escorial, 113 L-Tienda tercera.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 11 de junio, ha estado formada por los números 30, 20, 10, 17, 40 y 4. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 3.426.056,50 euros.