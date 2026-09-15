Un acertante de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GBZ36898, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1, situada en Dels Pous, 6.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 22, 28, 10, 18 y 16. Las estrellas son 10 y 6. La recaudación ha ascendido a 34.120.790 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 29 millones de euros.